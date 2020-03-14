Написать нейронную сеть

Нужно произвести анализ успешности траекторий учебного процесса с использованием технологи Process Mining и произвести в программе ProM Взять готовую базу из сайта www.kaggle.com вся подробная информация в сообщение [url=https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset]https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset [/url][url=https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description]https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description [/url] есть пример работы , нужен отчёт по проделанной работе ...
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Написать комбинированную нейронную сеть (метод обратного распространения ошибки+стохастический метод Коши). Задача такая: распознать 5 любых картинок, которые рисует пользователь в PictureBox. Писать на си-шарпе, с пояснением каждого этапа обучения.
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