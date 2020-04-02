Написать программу (работа с календарем, построение графика)

Чё та после последнего сообщения стало всё глухо, последнее задание не сделано. Пропал на неделю, был 16 часов назад но сообщение не прочитано. Делает и пишет, нормально, НО, если я заказчик, то я не должен разбираться в том за чем обращаюсь к специалисту. И не могу как специалист учесть все нюансы. Если я пользователь, то мне нужен результат. А так в его работе возникают ошибки, которые образуют правки, за цену которая уже не предусмотренная, цену выше чем за готовый проект (часть задания). В основном не плохой специалист, но требует контроля, и внимания к поставленным результатам. Возраст скорее всего завышен и после общения тянет лишь на годиков 25 ;)) P.S - Александр, если вас что то смутило, следует об этом как минимум сказать, а не занимать непонятную позицию, после получения информации. Как на счёт программы так и от меня.))