Написать программу (работа с календарем, построение графика)

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пользователь заполняет спец форму на сайте или в приложении.

//программа v1.0//

1) в программу поступает (число месяц год рождения). программа проверяет полученную дату и подтягивает день недели этой даты.

2) программа ищет по календарю последующие повторы (указанной пользователем даты, и подтянутого дня недели), запоминает их, чтобы построить график (схема1)

3) программа строит график на 100 или 120 лет

//конец программы//

*нужно сделать чтобы программу можно было встраивать на сайт или в моб. приложение., либо сделать отдельной программой для windows

4 года назад
guest_15840906784529
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
micro-megas
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$8
11 дней
WMZ
Чё та после последнего сообщения стало всё глухо, последнее задание не сделано. Пропал на неделю, был 16 часов назад но сообщение не прочитано. Делает и пишет, нормально, НО, если я заказчик, то я не должен разбираться в том за чем обращаюсь к специалисту. И не могу как специалист учесть все нюансы. Если я пользователь, то мне нужен результат. А так в его работе возникают ошибки, которые образуют правки, за цену которая уже не предусмотренная, цену выше чем за готовый проект (часть задания). В основном не плохой специалист, но требует контроля, и внимания к поставленным результатам. Возраст скорее всего завышен и после общения тянет лишь на годиков 25 ;)) P.S - Александр, если вас что то смутило, следует об этом как минимум сказать, а не занимать непонятную позицию, после получения информации. Как на счёт программы так и от меня.))
Наверное, не сошлись характером.
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