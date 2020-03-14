C# RSA подпись

Нужно произвести анализ успешности траекторий учебного процесса с использованием технологи Process Mining и произвести в программе ProM Взять готовую базу из сайта www.kaggle.com вся подробная информация в сообщение [url=https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset]https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset [/url][url=https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description]https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description [/url] есть пример работы , нужен отчёт по проделанной работе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть функция по генерации подписи на js, мне нужна точно такая же на C#.
Функция принимает на вход 2 параметра - приватный ключ и текст сообщения в виде хеша
Пример ключа: 44867f1b13f7y70a9302c4b41ec0630e381cc554aa43eab99b72241e3a4ce7e8
Пример хеша сообщения: 8f8df395c3e9a3bc8622e04a246a9a139c4e5f55f30c688e12ca22d1040bbab1
const argv = require('yargs').argv;
const fs = require('fs');
const crypto = require('crypto');
const rsasign = require('jsrsasign');
function ecdsa_sign(skey, msg){
var sig = new rsasign.Signature({ "alg": 'SHA256withECDSA' });
sig.init({ d: skey, curve: 'secp256k1' });
sig.updateString(msg);
return sig.sign();
}
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