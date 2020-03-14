C# RSA подпись

Есть функция по генерации подписи на js, мне нужна точно такая же на C#.

Функция принимает на вход 2 параметра - приватный ключ и текст сообщения в виде хеша

Пример ключа: 44867f1b13f7y70a9302c4b41ec0630e381cc554aa43eab99b72241e3a4ce7e8

Пример хеша сообщения: 8f8df395c3e9a3bc8622e04a246a9a139c4e5f55f30c688e12ca22d1040bbab1

const argv = require('yargs').argv;

const fs = require('fs');

const crypto = require('crypto');

const rsasign = require('jsrsasign');

function ecdsa_sign(skey, msg){

var sig = new rsasign.Signature({ "alg": 'SHA256withECDSA' });

sig.init({ d: skey, curve: 'secp256k1' });

sig.updateString(msg);

return sig.sign();

}