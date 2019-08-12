Написать плагин для Revit/ArchiCAD

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Необходимо написать программу-плагин для ArchiCAD  или  Revit.Задача - упростить проектирование и составление смет для строительства домов из керамзито-бетонных блоков.

-      Программа должна выполнять расчет необходимого количества блоков на основе чертежа несущих

конструкций.

-      Программа должна расcчитывать необходимое количество блоков, корректировать размеры

конструкций на основании стандартного размера блока.

-      Программа должна учитывать расстояние метлу блоками занимаемое скрепляющим раствором.

-      Подбирать необходимые блоки (угловые, на проем, над проемом) из имеющейся номенклатуры.

-      Программа должна делать раскладку блоков по рядам, для удобства их сбора.

-      Нумеровать блоки согласно ТУ.

-      Программа должна дать сводную таблицу по блокам (какое кол-во). Также в сводной таблице

должна быть информация по цвету и фактуре блока. При составлении сводной

таблицы программа должна учитывать цвет и фактуру.

-      Программа должна учитывать разный цвет и фактуру блоков в рамках одного проекта.

-      Также должна быть информация о кубатуре использованных блоков на все строение.

ArchiCAD
6 лет назад
Snytko
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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