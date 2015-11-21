Отслеживание комментариев в Instagram

программа на с# - каркас для дальнейшего использования вот по этому вебинару http://www.finam.ru/webinars/course45/program160/schedule или вот отсюда http://stocksharp.com/forum/yaf_postst5769_Osnovy-alghotorghovli.aspx 1) установить мне на пк visual studio на teamviewer - у меня не получается почему-то ошибку выдает 2) создать проект ...
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Нужно написать программу, которая будет мониторить заданные странички в инстаграм. Программа будет искать на этих страничках по заданным ключевым словам в тексте сообщения и собирать их.
более подробное ТЗ во вложении
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