Распознаватель регулярных выражений по алгоритму Томпсона.

Все условия в файле + нужно чтобы программа рисовала автоматически схему, по выражению который задает пользователь, соотвественно по алгоритму Томпсона. Можете писать на любом вам удобном языке (С , С++, С-sharp), если вам удобно написать на другом, напишите мне, просто мне желательно понимать что написано. Жду вашего ответа