Распознаватель регулярных выражений по алгоритму Томпсона.

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Все условия в файле + нужно чтобы программа рисовала автоматически схему, по выражению который задает пользователь, соотвественно по алгоритму Томпсона. Можете писать на любом вам удобном языке (С , С++, С-sharp), если вам удобно написать на другом, напишите мне, просто мне желательно понимать что написано. Жду вашего ответа

7 лет назад
Justfeel
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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