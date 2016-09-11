Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript. Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы. [list=1][*]Архитектура микросервисы[*]язык программирования Java/ Javascript.[*]Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ). [/list] Определения:[list][*]Клиент- Фирма[*]Пользователь - работник фирмы.[*]Заказчик - покупатель услуг у фирмы.[*]Распространитель - пользователь ...
Распознаватель регулярных выражений по алгоритму Томпсона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все условия в файле + нужно чтобы программа рисовала автоматически схему, по выражению который задает пользователь, соотвественно по алгоритму Томпсона. Можете писать на любом вам удобном языке (С , С++, С-sharp), если вам удобно написать на другом, напишите мне, просто мне желательно понимать что написано. Жду вашего ответа
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