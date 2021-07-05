Требуется разработка плагина для Wordpress, обеспечивающего личный кабинет программы лояльности. Пользователи должны иметь возможность авторизоваться по номеру телефона, видеть свой бонусный счет и транзакции через протокол взаимодействия. Включает проверку номера телефона, вывод табличной информации и сохранение сессии пользователя.
Сделать программу
Здравствуйте, требуется сделать программу-прототипную навигацию. У меня есть код кратчайшего поиска в лабиринте через волновой алгоритм,который надо пределать под моё задание. Суть задания в том,что на картинке,на которой изображен микрорайон(а именно несколько зданий,дороги и пешеходные переходы) нужно сделать так,чтобы программа строила путь от точки А ,до точки B. Здания-препятствия,которые необходимо,чтобы этот путь обходил и строился кратчайший маршрут.
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