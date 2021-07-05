Здравствуйте,

Требуетса разработка Тогивого бота для баинанса по сигналам стратегий теидингвю. Приоритет разработке по питону, запуск на гугл клауд.

Бот должен опознавать сигналы посланные стратегией (не стади) по вебхуку, опознавать

-пару (ex: BNBPerpetuals, BTCPerpetuals etc)

-купить, продать,

- количество в базовой валуте (USD)

в случае, если торговая операция не была выполнена, после третей попытки бот долже закрыть все позиции и остановить операции, подавая сигнал ошибки по меилу или телеграм.

С уважением Давид