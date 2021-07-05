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Требуетса разработка Тогивого бота для баинанса по сигналам стратегий
Здравствуйте,
Требуетса разработка Тогивого бота для баинанса по сигналам стратегий теидингвю. Приоритет разработке по питону, запуск на гугл клауд.
Бот должен опознавать сигналы посланные стратегией (не стади) по вебхуку, опознавать
-пару (ex: BNBPerpetuals, BTCPerpetuals etc)
-купить, продать,
- количество в базовой валуте (USD)
в случае, если торговая операция не была выполнена, после третей попытки бот долже закрыть все позиции и остановить операции, подавая сигнал ошибки по меилу или телеграм.
С уважением Давид
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