Техническое задание на доработку парсера сайтов_1

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Закрыт6 заявок454 просмотра

Техническое задание на доработку парсера сайта auto.ru (или написать новый), и разработку парсера сайта drom.ru

Водные данные:

1.На данный момент есть парсер, собирает данные с auto.ru и avito.auto, необходимо доработать парсер (или написать новый) сайтов auto.ru и написать парсер для  сайтов drom.ru;

2.Поддерживать работоспособность парсера на ежемесячной основе. Сбор первичных данных

Необходимо собирать данные о новых объявлениях.

Состав данных следующий: Начальные страницы со списком объявлений:https://m.avito.ru/rossiya/avtomobili/s_probegom/ne_bityy?params[188-from-int]=2005&sort=date&withImagesOnly=true https://auto.drom.ru/used/all/?minyear=2005&ph=1&damaged=2 

src: наименование сайта, с которого собраны объявления

src_id: id объявления на сайте-доноре

link: ссылка на объявление

vin: вин на сайте-доноре (может быть маскированным)

year: год выпуска автомобиляcolor: цвет автомобиля на сайте-доноре

brand: марка автомобиля

model: модель автомобиляgeneration: поколение автомобиляversion: комплектация автомобиля

engine_size: объем двигателя автомобиля

engine_type: тип двигателя автомобиля (бензин, дизель, газ, гибрид и т.п.)

gearbox: тип КППdoors_count: количество дверей

body_type: тип кузова

drive_type: тип приводаhp: мощность двигателя в л.с.

steering_wheel: расположение руля

src_create_ts: время создания объявления на сайте-доноре

owners_number: количество владельцев

pts_original: оригинал или дубликат ПТС (1/0)

price: цена автомобиля

mileage: пробег автомобиля

description: описание автомобиля

images: массив ссылок на фотографии

seller_type: тип продавца (частник, компания)

seller_name: имя владельца или название компании

seller_location_name: местонахождение владельца

seller_location_path: массив местонахождения [регион, город и т.д.]

seller_location_lat: долгота местонахождения

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