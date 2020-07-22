Необходим бот, который будет брать сообщения из чата автоматически по мере их поступления и экспортировать их в виде скриншотов, и плюс медиа контент в облако в папку. По идее для каждого дня, нужно экспортировать в ...
Техническое задание на доработку парсера сайтов_1
Техническое задание на доработку парсера сайта auto.ru (или написать новый), и разработку парсера сайта drom.ru.
Водные данные:
1.На данный момент есть парсер, собирает данные с auto.ru и avito.auto, необходимо доработать парсер (или написать новый) сайтов auto.ru и написать парсер для сайтов drom.ru;
2.Поддерживать работоспособность парсера на ежемесячной основе. Сбор первичных данных
Необходимо собирать данные о новых объявлениях.
Состав данных следующий: Начальные страницы со списком объявлений:https://m.avito.ru/rossiya/avtomobili/s_probegom/ne_bityy?params[188-from-int]=2005&sort=date&withImagesOnly=true https://auto.drom.ru/used/all/?minyear=2005&ph=1&damaged=2
src: наименование сайта, с которого собраны объявления
src_id: id объявления на сайте-доноре
link: ссылка на объявление
vin: вин на сайте-доноре (может быть маскированным)
year: год выпуска автомобиляcolor: цвет автомобиля на сайте-доноре
brand: марка автомобиля
model: модель автомобиляgeneration: поколение автомобиляversion: комплектация автомобиля
engine_size: объем двигателя автомобиля
engine_type: тип двигателя автомобиля (бензин, дизель, газ, гибрид и т.п.)
gearbox: тип КППdoors_count: количество дверей
body_type: тип кузова
drive_type: тип приводаhp: мощность двигателя в л.с.
steering_wheel: расположение руля
src_create_ts: время создания объявления на сайте-доноре
owners_number: количество владельцев
pts_original: оригинал или дубликат ПТС (1/0)
price: цена автомобиля
mileage: пробег автомобиля
description: описание автомобиля
images: массив ссылок на фотографии
seller_type: тип продавца (частник, компания)
seller_name: имя владельца или название компании
seller_location_name: местонахождение владельца
seller_location_path: массив местонахождения [регион, город и т.д.]
seller_location_lat: долгота местонахождения
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