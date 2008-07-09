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Требуется формат выгрузки объявлений в газету
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Оплата через систему контакт .прилагаю образец формата выгрузки
Выбранный исполнитель
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