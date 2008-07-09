Требуется формат выгрузки объявлений в газету

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок306 просмотров

Требуется описать формат выгрузки объявлений в газету Из рук в руки , по аналогии "Генераторы объявлений для местных СМИ" по ссылке http://www.nmls.ru/static/program.php . возможно выполнение программного модуля на делфи.

Оплата через систему контакт .прилагаю образец формата выгрузки

Delphi
17 лет назад
aleksei_1
Алексей 
65 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

DoctorrCrash
Василий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$40
1 день
Выполнил согласно задания, быстро и правильно.
Замечательно поработали

Заявки фрилансеров

DoctorrCrash
Василий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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