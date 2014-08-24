Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.
Требуется срочно выполнить минипроект на Matlab
В кратчайшие сроки требуется выполнить небольшой проект на Матлабе. Объем работы – пол дня приблизительно. Необходимо сделать математическую модель процесса и визуализировать результаты моделирования. Процесс представляет собой обмен данными по определенным правилам между большим количеством компьютеров через Интернет.
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