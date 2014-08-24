Требуется срочно выполнить минипроект на Matlab

Здравствуйте. Подробности в прикрепленном ТЗ. Предлагаю работать через БС. При принятии проекта от Вас нужны будут исходники. На вопросы удобнее отвечать в скайпе, через сайт менее удобно, но тоже можно. Программа уже написана, но ...