Программа для редактирования метаданных ppt

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки219 просмотров

Нужна программа для редактирования свойств ppt и pptx файлов. В файле пример.

Откройте свойства файла -> Подробнее. Программа должна стереть свойства Организация, Руководитель, Кем сохранён, а для свойства Автор в программе будет поле — что туда вписано — такой автор и будет у всех обработанных файлов. Ну и обработку подкаталогов

11 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Денис прекрасно справился с задачей, которую перед ним завалили 2 разработчика. Всё быстро, чётко, рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством. Дмитрий отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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