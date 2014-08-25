Программа для редактирования метаданных ppt

Нужна программа для редактирования свойств ppt и pptx файлов. В файле пример.

Откройте свойства файла -> Подробнее. Программа должна стереть свойства Организация, Руководитель, Кем сохранён, а для свойства Автор в программе будет поле — что туда вписано — такой автор и будет у всех обработанных файлов. Ну и обработку подкаталогов