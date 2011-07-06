VBA программирование

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки234 просмотра
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Требуется разработка макросов для следующих действий: У меня есть таблица Эксель с данными. Мне нужно через поиск выбрать фамилию (столбец С), распечатать именно на чекопечатающем принтере этикетку с указанием фамилии, ассортимента (столбцы J, K, L, M, N, O ) а также суммы (столбцы G, H, I ). Принтер такого типа: http://www.pos-shop.ru/shop/to/21/41/9125/﻿ . Цель создания данной надстройки - печать этикетки (бланка) с указанием Фамилии заказчика, ассортиментом и размерами одежды. Причем важна высокая оперативность поиска ФИО заказчика и формирования и печати документа. Сориентируете пожалуйста по стоимости.

12 лет назад
dres-s
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Nevermind
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
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