Html шаблон для e-mail рассылки

ПрочееЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Здравствуйте. Требуется html шаблон для e-mail рассылки в фирменном стиле сайта http://we-travel.com.ua/. Пример необходимого шаблона во вложении.

HTML
12 лет назад
Biolion
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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