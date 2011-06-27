Здравствуйте. Нужно оформить + наполнить группу Вконтакте, а также раскрутить её. Раскрутка требуется по региону Украина (желательно Киев) + возраст от 22-х. Линк группы http://vkontakte.ru/club26745811 , сам сайт http://we-travel.com.ua/ . Частично оформление есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется html шаблон для e-mail рассылки в фирменном стиле сайта http://we-travel.com.ua/. Пример необходимого шаблона во вложении.
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