Excel. Выборка с одного файла в другой.

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Краткая суть : Оператор присылает детализацию по расходам, в которой каждый номер обозначается строкой: "Контракт № ХХХХХХХ Номер телефону: 503828953 "

На 94 строке, после определения номера есть поле :

"Загалом за контрактом:"

Необходимо, что бы данные проходили проверку по номеру телефона (в данном случае 503828953). Затем данные с 94-й строки вносились в файл "Пример Сводной" напротив такого же номера в поле "Без НДС"

Прошу прощение, если есть непонятки или тавтология, ТЗ пишу первый раз и на скорую руку, если что не понятно задавайте вопросы. Примеры файлов во вложении

14 лет назад
pctnet
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

OldBore
Зануда 
60 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$10
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Заявки фрилансеров

OldBore
Зануда 
60 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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