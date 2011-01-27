Excel. Выборка с одного файла в другой.

Краткая суть : Оператор присылает детализацию по расходам, в которой каждый номер обозначается строкой: "Контракт № ХХХХХХХ Номер телефону: 503828953 "

На 94 строке, после определения номера есть поле :

"Загалом за контрактом:"

Необходимо, что бы данные проходили проверку по номеру телефона (в данном случае 503828953). Затем данные с 94-й строки вносились в файл "Пример Сводной" напротив такого же номера в поле "Без НДС"

Прошу прощение, если есть непонятки или тавтология, ТЗ пишу первый раз и на скорую руку, если что не понятно задавайте вопросы. Примеры файлов во вложении