Поставить CMS DLE на сайт
Перенос базы из virtuemart 1.0.15b в новую версию
Есть интернет-магазин на старом движке Jommla 1.0.15 и Virtuemart к нему соответствующий.
В базе около 5000 товаров.
Необходимо перенести все товары из старого Virtuemart на новый сайт.
Указывайте сроки реализации и стоимость, а также способ переноса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Поправить шаблон на ДЛЕ warezzz.info Аська 13328один4Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
На 3 варезниках, заменить модуль bitcash.ru на модуль stimulprofit.com И все :) icq 13328один4Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать JScript Задание в приложенииПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуются программисты VBA для разработки конвертера из формата SDL Trados TagEditor (TTX, схож с XML) в формат Microsoft Excel (XLS) и обратно. Модуль нужен срочно. Подробности в скайпе russian-perevod. С уважением, ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Требуется на постоянные доработки специалист 1с 8,2 управление торговлей. Конфигурация изменена. Будет дорабатываться и далее. Вот часть заданий Отсылание почты, квитанций, настройика форм и др. Требуется парсер саитов, ...Прочее10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист, для поддержки внедрения 1С УТ версия 11 на торговом предприятии (оптовая торговля) Требования 1. Квалификация. 1.1 Знание 1С УТ 11 (платформа 8.2) ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Поправить (спидбар) на движке дле, в полной новости (например: myfilmix.ru/4741-geroj.html) - сейчас так: Скачать фильмы » Боевики » Герой, скачать Герой Должно быть так: Скачать фильмы » Боевики » Герой ...Закрыт14 лет назад
Необходимо переписать макрос для работы с документами xml Есть подобный для Windows, нужно его переделать под MAC OS. Количество 3 штуки - не сильно отличаются. Какие сроки? Сколько хотите ...Закрыт14 лет назад
Добрый день! Требуется исправить ошибки на сайте www.ukrpozhservice.com.ua сайт на Joomla 1.5+Virtuemart 1.Pdf файлы не распознают текст при их открытии ; 2.Не работает раздел новостей (откорректировать его надо) ;Закрыт14 лет назад