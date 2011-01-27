Перенос базы из virtuemart 1.0.15b в новую версию

Есть интернет-магазин на старом движке Jommla 1.0.15 и Virtuemart к нему соответствующий.

В базе около 5000 товаров.

Необходимо перенести все товары из старого Virtuemart на новый сайт.

Указывайте сроки реализации и стоимость, а также способ переноса.