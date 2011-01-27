Перенос/подключение базы данных

Столкнулись со следующей проблемой:

Имеются 2 европейских поставщика интересующей нас продукции (наши партнеры) с интернет каталогами продукции. Необходимо подключение к базе данных этих каталогов для размещения их продукции на нашем сайте. Имеются доступы к базе для просмотра продукции, но то что предлогают сами поставщики для отображения их каталогов – нас не устраивает. Нам необходимо либо постоянное подключение к данным каталогам с продукцией для отображения на нашем сайте либо разовое (снять их базу и разместить на нашем сайте, т.к. обновление каталогов 1-2 раза в год это вполне приемлимо). Каталоги более 5 000 позици продукции поэтому перенос в ручную не совсем реален. Более подробную информацию, скину по запросу.