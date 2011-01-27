Есть интернет-магазин на старом движке Jommla 1.0.15 и Virtuemart к нему соответствующий. В базе около 5000 товаров. Необходимо перенести все товары из старого Virtuemart на новый сайт. Указывайте ...
Перенос/подключение базы данных
Столкнулись со следующей проблемой:
Имеются 2 европейских поставщика интересующей нас продукции (наши партнеры) с интернет каталогами продукции. Необходимо подключение к базе данных этих каталогов для размещения их продукции на нашем сайте. Имеются доступы к базе для просмотра продукции, но то что предлогают сами поставщики для отображения их каталогов – нас не устраивает. Нам необходимо либо постоянное подключение к данным каталогам с продукцией для отображения на нашем сайте либо разовое (снять их базу и разместить на нашем сайте, т.к. обновление каталогов 1-2 раза в год это вполне приемлимо). Каталоги более 5 000 позици продукции поэтому перенос в ручную не совсем реален. Более подробную информацию, скину по запросу.
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