Нужно написать продающий текст по астрологии, нумерологии, гаданиям на картах таро или хиромантии Количество символов от 3000-5000 пример на англ http://beirresistible.com/free-presentations.php?src=7
Написать около 2-3 тыс. симв. продающего текста (кусками)
Есть сервис скайп рассылок, нужно на 2-х страницах, в отдельных блоках заполнить текст (продающий).
Ссылку дам исполнителю.
Новичкам просьба не обращаться.
В сумме около 2-3 тыс. симв
Выбранный исполнитель
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