Написать около 2-3 тыс. симв. продающего текста (кусками)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен4 заявки174 просмотра

Есть сервис скайп рассылок, нужно на 2-х страницах, в отдельных блоках заполнить текст (продающий).

Ссылку дам исполнителю. 

Новичкам просьба не обращаться.

В сумме около 2-3 тыс. симв

8 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maksim_koreniak
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$3
1 день
Все сделано качественно и в срок! Рекомендую!
Понятная постановка задачи, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

maksim_koreniak
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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