Дизайн упаковки для картриджей

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Завершен27 заявок390 просмотров

Требуется выполнить дизайн/стиль упаковки для картриджей. Стиль и дизайн будет использован для линейки продукции.

Понадобится 2 или 3 серии. От "дорогих" до явно китайских.

Если у вас есть опыт в данной сфере - приглашаю к сотрудничеству.

ВНИМАНИЕ! Не пишите мне в личку, только сюда. И указывайте ориентировочную стоимость.

17 лет назад
Dep
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

gavar
56 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$200
Сергей очень ответственно подходит к работе. Спасибо!
Четко поставленная задача, своевременная оплата, дружелюбное деловое общение - что еще надо для нормальной творческой работы.? Ренат , был рад нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gavar
56 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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