На базе 3D моделей мебели необходимо создавать рабочие чертежи в cad
Дизайн упаковки для картриджей
Требуется выполнить дизайн/стиль упаковки для картриджей. Стиль и дизайн будет использован для линейки продукции.
Понадобится 2 или 3 серии. От "дорогих" до явно китайских.
Если у вас есть опыт в данной сфере - приглашаю к сотрудничеству.
ВНИМАНИЕ! Не пишите мне в личку, только сюда. И указывайте ориентировочную стоимость.
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