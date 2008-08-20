Дизайн упаковки для картриджей

Требуется выполнить дизайн/стиль упаковки для картриджей. Стиль и дизайн будет использован для линейки продукции.

Понадобится 2 или 3 серии. От "дорогих" до явно китайских.

Если у вас есть опыт в данной сфере - приглашаю к сотрудничеству.

ВНИМАНИЕ! Не пишите мне в личку, только сюда. И указывайте ориентировочную стоимость.