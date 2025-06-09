Розробити класичну гру 2048 на чистому JavaScript, HTML та CSS. Гра повинна працювати у браузері, без Web3 чи сторонніх бібліотек. Основні можливості: поле 4x4, управління клавіатурою або сенсором, підрахунок очок у реальному часі, мінімалістичний інтерфейс та повна кросбраузерність.
AI Artist для 2D casual-игр
Ищем AI Artist для работы в команде по созданию 2D casual-игр. Задачи включают генерирование изображений с помощью нейросетей, апскейлинг и доработку картинок в сотрудничестве с художниками. Опыт работы с Midjourney и Stable Diffusion необходим, также важно уметь писать грамотные промпты и понимать LoRA и апскейлеры. Базовые навыки Photoshop приветствуются. Мы предлагаем рыночную оплату и возможность удаленной работы.
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