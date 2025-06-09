AI Artist для 2D casual-игр

Ищем AI Artist для работы в команде по созданию 2D casual-игр. Задачи включают генерирование изображений с помощью нейросетей, апскейлинг и доработку картинок в сотрудничестве с художниками. Опыт работы с Midjourney и Stable Diffusion необходим, также важно уметь писать грамотные промпты и понимать LoRA и апскейлеры. Базовые навыки Photoshop приветствуются. Мы предлагаем рыночную оплату и возможность удаленной работы.