Требуется разработка классического космического шутера на Unity с видом сверху. Игрок управляет кораблем, сражаясь с волнами противников и собирая бонусы. Игра включает 3-5 уровней с боссами, систему очков и рекордов, а также возможности улучшения корабля и разрушаемые астероиды с ресурсами. Концепция и механики открыты для обсуждения.