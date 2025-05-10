Гра 2048 на JavaScript

$127
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
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Реалізована класична гра 2048, написана на чистому JavaScript, HTML та CSS. Гра працює повністю у браузері, не використовує Web3, сторонніх бібліотек або серверної логіки. Уся логіка клієнтська.

Основні можливості:

  • Поле 4x4 з динамічним створенням плиток

  • Управління з клавіатури (стрілки) чи сенсор, запуск через емулятор

  • Підрахунок очок у реальному часі

  • Простий, мінімалістичний інтерфейс

  • Повна кросбраузерність

  • Без використання Web3, API або бекенду

CSSHTMLJavaScriptРазработка игр
17 часов назад
ostap_kapyec
Остап 
25 лет
19 часов в сервисе
Был
6 часов назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров