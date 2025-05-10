Ищется специалист для помощи в разработке игры на движке Solar2D с использованием языка Lua. Код обфусцирован, возможна долгосрочная работа. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Гра 2048 на JavaScript
Реалізована класична гра 2048, написана на чистому JavaScript, HTML та CSS. Гра працює повністю у браузері, не використовує Web3, сторонніх бібліотек або серверної логіки. Уся логіка клієнтська.
Основні можливості:
Поле 4x4 з динамічним створенням плиток
Управління з клавіатури (стрілки) чи сенсор, запуск через емулятор
Підрахунок очок у реальному часі
Простий, мінімалістичний інтерфейс
Повна кросбраузерність
Без використання Web3, API або бекенду
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