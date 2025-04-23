Структурировать/объяснить lua код

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Открыт1 заявка205 просмотров

Есть файлы формата .lua из одной игры. Хочу получить объяснение как все устроено и связанно либо графическую структуру кода(последовательность загрузок)

За подробностями в лс

Анализ кодаРазработка игрLua
2 дня назад
Артем
 
19 лет
2 дня в сервисе
Был
12 часов назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
24 года
день в сервисе
Был
13 часов назад
19 часов назад

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