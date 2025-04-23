Необходимо структурировать и объяснить lua код из файлов игры. Ожидается получение графической структуры кода или детальное описание его работы и взаимосвязей. Задача включает анализ последовательности загрузок и функционала кода.
Помощь в разработке игры
Требуется помощь в разработке игры(возможно в долгосрочной перспективе). Движок игры - Solar2D, язык - lua.
Переменные кода обфусцированны. За остальными подробностями в лс
Про цену и время договоримся
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