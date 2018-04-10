Кликер на злобу дня

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Задание: разработать игру на HTML-5.

Жанр - кликер.

Суть - как в Ant Smasher или в этой игре про кролика https://codepen.io/ahmedgmurtaza/pen/gvRNym

Концепция:

1. На игровом поле должны появляться иконки Telegram, падающие сверху вниз, на которые нужно кликать, чтобы заблочить мессенджер.

2. Сначала на экране должны падать только иконки Telegram, потом скорость увеличивается и на экране кроме него начинают появляться такие же голубые иконки, на которых на самом деле лого игр PUBG, Total war Arena и Lineage 2: Revolution.

3. Вверху должно быть два счетчика: для попаданий по лого Телеграма и для ложных попаданий по логотипам игр.

4. Время игры - 30 секунд. За то время фиксируется результат, по скольким лого попал человек. Должна быть возможность поделиться реультатами в социалках.

Предыстория: В попытке заблочить Телерам. Роскомнадзор заблочил айпишники амазона и гугла, что повлекло за собой проблемы у вышеуказанных игр. Игры нужна ля информационного сайта про игры, не для коммерческого использования.

Приветствуется: креативность. Так как мы не денег ради, все обсуждается. Размещено будет на VGTimes.Ru