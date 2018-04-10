Кликер на злобу дня

Задание и дизайн в прикрепленных файлах. Оплата по завершению. Срок 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
!!!!!! ВНИМАНИЕ: ШАБЛОННЫЕ ЗАЯВКИ НЕ ЧИТАЮ
Задание: разработать игру на HTML-5.
Жанр - кликер.
Суть - как в Ant Smasher или в этой игре про кролика https://codepen.io/ahmedgmurtaza/pen/gvRNym
Концепция:
1. На игровом поле должны появляться иконки Telegram, падающие сверху вниз, на которые нужно кликать, чтобы заблочить мессенджер.
2. Сначала на экране должны падать только иконки Telegram, потом скорость увеличивается и на экране кроме него начинают появляться такие же голубые иконки, на которых на самом деле лого игр PUBG, Total war Arena и Lineage 2: Revolution.
3. Вверху должно быть два счетчика: для попаданий по лого Телеграма и для ложных попаданий по логотипам игр.
4. Время игры - 30 секунд. За то время фиксируется результат, по скольким лого попал человек. Должна быть возможность поделиться реультатами в социалках.
Предыстория: В попытке заблочить Телерам. Роскомнадзор заблочил айпишники амазона и гугла, что повлекло за собой проблемы у вышеуказанных игр. Игры нужна ля информационного сайта про игры, не для коммерческого использования.
Приветствуется: креативность. Так как мы не денег ради, все обсуждается. Размещено будет на VGTimes.Ru
- Похожие заказы
- $400Разработка игр3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, я хочу вам предложить поработать над программой для развития навыков Скорочтения, это только пока один тренажёр, будут ещё, оцените пожалуйста данную программу, и срок исполнения.Закрыт6 лет назад
Нужно разработать игру для дипломной работы. В процессе разработки должен быть задействован язык Python.Закрыт6 лет назад
Необходимо доделать игру Solitaire на Unity: - убрать неактуальные части кода - изменить рекламу (подключить AdMob) - добавить аналитику - скорректировать физику и поменять местами экраныЗакрыт6 лет назад
Я не сильно понимаю в этих вещех . Коротко расскажу , создание торгового робота для БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ , параметры алгоритма простоы , но я ничего не знаю в програмировании , поэтому ищу человека . ЦЕНА ...Закрыт6 лет назад
Ищется спец разбирающийся в ios приложениях, кто бы проконсультировал по вопросам заливки и прохождения модерации в appstore и разработал проект игры аналога слоты/рулетки. Возможно достаточно будет найти/купить и поправить исходники имеющихся игр или написать свою.Закрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется разработать игру "кубику-рубик" от Вас срок и стоимость. Смысл игры - загружаем картинку, в игре она выглядит как "кубик-рубик" в 3D или пазл. Нужна разработка мобильного приложения, бэкэнд будет делать штатный программист.Разработка игр4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Имеется код на С++, простой игры роботизированных кораблей (выбираются корабли с предварительно созданным искусственным интеллектом для них и запускается бой, дальше игроки только смотрят демонстрацию боя до победы) Задача, создать на основе имеющегося кода аналог с ...Закрыт6 лет назад
Что должна уметь делать программа? 1. Сбор ников ( Программа должна заставлять нашего персонажа бегать(в крайнем случае стоять) по локациям и записывать ники в бд ников. 1.1Если без базы данных, то чтобы сразу отправлялп в ЛС или ...Разработка игрнет заявокЗакрыт6 лет назад
Надо сделать софт для pubg mobile.Разработка игр1 заявкаЗакрыт6 лет назад