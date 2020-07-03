Игра в классическую рулетку.Есть два казино, назовём казино 1, казино 2.Мы осуществляем игру одновременно как в казино 1, так и в казино 2.Исходы событий в двух казино одинаковые (один и тот же стол с рулеткой).Играя ...
Макрос-приложение для автоматизации андроид игры
Мне требуется софт под андроид, на основе макро-скриптов "захват и распознавание анимацией в игре и воспроизведение необходимых последовательностей на экране". Мы так же можем рассмотреть другие способы реализации программы, без макро скриптов.
Мобильная игра от Niantic , сама игра требует от игрока перемещения по живой карте для взаимодействия с порталами (иначе покестопы в покемонах)
Я использую Redmi note8a с Android 9, Root Magisk + twrp + модуль смали патчер.
Более подробную заявку готов написать ЛС.
Заявки фрилансеров
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