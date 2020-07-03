Макрос-приложение для автоматизации андроид игры

Мне требуется софт под андроид, на основе макро-скриптов "захват и распознавание анимацией в игре и воспроизведение необходимых последовательностей на экране". Мы так же можем рассмотреть другие способы реализации программы, без макро скриптов.

Мобильная игра от Niantic , сама игра требует от игрока перемещения по живой карте для взаимодействия с порталами (иначе покестопы в покемонах)

Я использую Redmi note8a с Android 9, Root Magisk + twrp + модуль смали патчер.

Более подробную заявку готов написать ЛС.