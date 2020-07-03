Разработчик Kotlin / Java для игр Android

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка984 просмотра

Ищем разработчика работающего на Kotlin / Java для  создания простых Android игр. 

Пример ТЗ для игры прикрепляю. Казиношная тематика. 

Оплата 1500-2000 р. за игру.

За более подробной информацией обращайтесь в ЛС.

AndroidJavaKotlin
5 лет назад
akoroleva
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Анастасия
 
27 лет
10 лет в сервисе
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