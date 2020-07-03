Исправить багу в серверной части приложения (Java)

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен3 заявки748 просмотров

Необходимо найти и исправить проблему потери соединения серверной части приложения, написанной на Java с базой данных mysql. Сервер на Ubuntu Linux 18.04, серверная часть на java, обращается в базу mysql. Клиентская часть на Android. После рестарта серверная часть работает нормально, но спустя некоторое время она не может соединиться и выдает ошибки, например: "java.net.SocketTimeoutException: Read timed out". Готовы оплатить 1 час времени равное 20 долларам, для оценки бага.

AndroidJavaLinuxMySQLUbuntu
5 лет назад
kinsei
Пётр 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Cap1983
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$170
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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Cap1983
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