Исправить багу в серверной части приложения (Java)

Необходимо найти и исправить проблему потери соединения серверной части приложения, написанной на Java с базой данных mysql. Сервер на Ubuntu Linux 18.04, серверная часть на java, обращается в базу mysql. Клиентская часть на Android. После рестарта серверная часть работает нормально, но спустя некоторое время она не может соединиться и выдает ошибки, например: "java.net.SocketTimeoutException: Read timed out". Готовы оплатить 1 час времени равное 20 долларам, для оценки бага.