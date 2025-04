Игра iOS/Android

3D игра на Android/IOSСуть игры: скармливание человеку различной пищи (сейчас это популярная вещь в Инстаграм, где человек перед камерой ест всякую еду). По центру экрана находится 3D голова человека. Снизу стоит стол, на котором лежит различная 3D пища. Необходимо тянуть пальцем пищу ко рту человека и скармливать ее ему. Если отпустить палец, то пища падает обратно на стол. Уровень заканчивается когда вся пища со стола заканчивается. Как таковых уровней не будет. Еда на столе каждый раз будет генерироваться в случайном порядке, где то по 3 единицы на уровень, например (яблоко, колбаса, бургер). Отсюда выбора уровня не будет и нельзя будет вернуться к старому уровню (в этом плане игра похожа на резку мыла). Здесь не будет проигрыша и какого-то вызова, игра просто про наслаждение процессом.При жевании от еды постепенно откусываются куски, в стороны летят крошки, пачкается лицо.Иногда лицо строит различные гримасы. Это сопровождается вибрацией и разными звуками. (Анимированное лицо, весь визуал и звуки будут предоставлены). Структура игры:-Экран игры (слева кнопки no ads и кастомизация; сверху полоска прогресса, над ней номер уровня; справа сверху - монетки; слева сверху настройки)-Экран победы (надпись completed, next level, счётчик монеток, double coins)-Настройки (rate us, restore, звуки и вибрация)У некоторых кнопок будет анимация (плюс минус как в комаре).В игре будет реклама: баннеры и всплывающая. Из встроенных покупок: можно отключить рекламу+купить новые паки с едой (азиатской, экзотической и тд)Игра должна быть сделана качественно, без багов, а также весить примерно как игры схожего плана. Все должно работать плавно. Она также должна быть адаптирована под экраны современных смартфонов.