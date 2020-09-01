Создание игры для VR-очков

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки217 просмотров

Добрый день.

Требуется создать игру (простую) для VR-очков.

Игра плана бродилка/драка/квест

Срок реализации до 01.09.20

Идея для игры есть, бюджет ограничен (игра в подарок)

5 лет назад
guest_15937880349831
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-2)
5 лет назад