Добрый день. Требуется создать игру (простую) для VR-очков (oculus go, уже приобретены). Игра плана бродилка/драка/квест Срок реализации до 01.09.20 Идея для игры есть, бюджет 75 000р. (игра в подарок)
Создание игры для VR-очков
Добрый день.
Требуется создать игру (простую) для VR-очков.
Игра плана бродилка/драка/квест
Срок реализации до 01.09.20
Идея для игры есть, бюджет ограничен (игра в подарок)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется доработка мобильной игры, подробное ТЗ скину по запросу. Пишите свой опыт в л/сРазработка игр1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3000
Я ищу опытного дизайнера UX / UI (или команду) для работы по мобильной настольной игры "Лудо" . Правила игры здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) Дополнительные элементы к игре должны быть нарисованы (кости, шашки, доска, дом и т. ...Разработка игр5 заявокЗакрыт5 лет назад
Unity / Oculus Quest (Hand Tracking) Обучение алфавиту глухонемых, язык жестов Имеется полный пакет всех нужных файлов для запуска проекта в Unity и само устройство Oculus Quest Пример: ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Укажите свои сроки и цену. Игра должна быть простенькой и что бы можно было подключить рекламуРазработка игр22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать игру по заданному сценариюРазработка игр16 заявокЗакрыт5 лет назад
- Разработка игр10 заявокЗакрыт5 лет назад
В готовую игру на unity 3D нужно интегрировать следующие SDK: - appsflyer - onesignal - appodeal Оплата 100$ за выполненную работуРазработка игр3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать игру, которая будет представлять собой текст в консоле с вариантами в меню. Делается на основе паттернов на C#, более подробно после подтверждения заказа.Разработка игр6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать простую игру на подобие аэро хоккей Должна быть онлайн, с базой данных игроков для рейтинга так же покупки в приложении на счет дизайна договоримся либо ваш либо наш. Остальное ...Разработка игр7 заявокЗакрыт5 лет назад