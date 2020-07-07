Задача 1. Создать многопользовательское приложение на базе пресета под шутер от первого лица 2. Обеспечить связь игроков каждый с каждым (звук и видео с веб-камеры). Заготовка игры: Оружий не ...
Необходимо написать инструкцию для интеграции приложения на unity с пр
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Необходимо написать инструкцию для интеграции приложения на unity с приложением на Android и Ios.Исходники в наличии.Необходим специалист знающий свифт и котлер.
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