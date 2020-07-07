Необходимо написать инструкцию для интеграции приложения на unity с пр

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Закрыт1 заявка859 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Необходимо написать инструкцию для интеграции приложения на unity с приложением на Android и Ios.Исходники в наличии.Необходим специалист знающий свифт и котлер.

AndroidUnity
5 лет назад
a-luxkz
Иван 
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Павел
 
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5 лет назад