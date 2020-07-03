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Сделать заготовку под многопользовательский шутер на Unreal
Задача
1. Создать многопользовательское приложение на базе пресета под шутер от первого лица
2. Обеспечить связь игроков каждый с каждым (звук и видео с веб-камеры).
Заготовка игры:
Оружий не нужно, но если они останутся как рудимент пресетов - ок.
Другие игроки представлены в виде простейших аватаров из примеров.
Связь игроков:
Каждый игрок, имеет веб-камеру с микрофоном. Связь между игроками осуществляется внутри игры. Игроки слышат друг друга только, если они находятся достаточно близко. То есть, когда расстояние между ними меньше некой дельты. Подобно тому, как это сделано в DayZ.
Изображение с веб-камеры тоже передаётся каждому игроку. При виде от первого лица изображения всех игроков видны на примитивном интерфейсе.
Архитектура:
Один из игроков является сервером, остальные клиенты.
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