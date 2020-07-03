Сделать заготовку под многопользовательский шутер на Unreal

Задача

1. Создать многопользовательское приложение на базе пресета под шутер от первого лица

2. Обеспечить связь игроков каждый с каждым (звук и видео с веб-камеры).

Заготовка игры:

Оружий не нужно, но если они останутся как рудимент пресетов - ок.

Другие игроки представлены в виде простейших аватаров из примеров.

Связь игроков:

Каждый игрок, имеет веб-камеру с микрофоном. Связь между игроками осуществляется внутри игры. Игроки слышат друг друга только, если они находятся достаточно близко. То есть, когда расстояние между ними меньше некой дельты. Подобно тому, как это сделано в DayZ.

Изображение с веб-камеры тоже передаётся каждому игроку. При виде от первого лица изображения всех игроков видны на примитивном интерфейсе.

Архитектура:

Один из игроков является сервером, остальные клиенты.