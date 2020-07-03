Сделать заготовку под многопользовательский шутер на Unreal

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка734 просмотра

Задача

1. Создать многопользовательское приложение на базе пресета под шутер от первого лица

2. Обеспечить связь игроков каждый с каждым (звук и видео с веб-камеры).

Заготовка игры:

Оружий не нужно, но если они останутся как рудимент пресетов - ок.

Другие игроки представлены в виде простейших аватаров из примеров.

Связь игроков:

Каждый игрок, имеет веб-камеру с микрофоном. Связь между игроками осуществляется внутри игры. Игроки слышат друг друга только, если они находятся достаточно близко. То есть, когда расстояние между ними меньше некой дельты. Подобно тому, как это сделано в DayZ.

Изображение с веб-камеры тоже передаётся каждому игроку. При виде от первого лица изображения всех игроков видны на примитивном интерфейсе.

Архитектура:

Один из игроков является сервером, остальные клиенты.

5 лет назад
guest_15940351598797
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад