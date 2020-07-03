Доброго дня. Есть игра на unity, готова на 100 % необходимо встроить в готовое приложение для Android на kotlin.
Создание модификации для игры Minecraft 1.12.2 (Forge)
Нужен мод добавляющий в игру 30 новых порталов в 30 новых измерений . С своей генерацией мира и ресурсами. Генерация рессурсов в каждом новом измерении должна быть возростающей .(если в первом измерении в генераии есть земдля дерево и камень , то во втором созданном измерении это земля дерево камень а так же уголь и железо) . Так же из этих 30 новых измерений только в 5 измерений ресурсы генерируемые в них могут быть любыми от того же камня до обсидиана. И так же из 25 оставшихся измерений 10 должны быть как отдельные биомы такие как (Заснеженные горы , Заснеженная холмистая тайга, Пустыня, Саванна, Джунгли, Болото, Тёмный лес, Цветочный лес, Равнины, Грибные поля) эти биомы уже присутствуют в игре . но мне нужно отдельное измерение с каждым из них .
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