Создание модификации для игры Minecraft 1.12.2 (Forge)

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Нужен мод добавляющий в игру 30 новых порталов в 30 новых измерений . С своей генерацией мира и ресурсами. Генерация рессурсов в каждом новом измерении должна быть возростающей .(если в первом измерении в генераии есть земдля дерево и камень , то во втором созданном измерении это земля дерево камень а так же уголь и железо) . Так же из этих 30 новых измерений только в 5 измерений ресурсы генерируемые в них могут быть любыми от того же камня до обсидиана. И так же из 25 оставшихся измерений 10 должны быть как отдельные биомы такие как (Заснеженные горы , Заснеженная холмистая тайга,  Пустыня,  Саванна,  Джунгли,  БолотоТёмный лесЦветочный лес,  Равнины,  Грибные поля) эти биомы уже присутствуют в игре .  но мне нужно отдельное измерение с каждым из них .

5 лет назад
guest_15943699700446
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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