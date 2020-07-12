Посчитать математическое ожидание заданной игры

Игра в классическую рулетку.Есть два казино, назовём казино 1, казино 2.Мы осуществляем игру одновременно как в казино 1, так и в казино 2.Исходы событий в двух казино одинаковые (один и тот же стол с рулеткой).Играя в казино 1 мы всегда ставим на первую треть (на числа от 1 до 12) и на третью треть (от 25-36) и ставим на каждый из исходов 0.25 ставки (суммарно 0.5 ставки).Играя в казино 2 мы всегда ставим на вторую треть (числа от 13 до 24) и всегда ставим 0.5 ставки.Играя в казино 1 у нас есть преимущество, мы теряеИгра в классическую рулетку.

Есть два казино, назовём казино 1, казино 2.

Мы осуществляем игру одновременно как в казино 1, так и вказино 2.

Исходы событий в двух казино одинаковые (один и тот же столс рулеткой).

Играя в казино 1 мы всегда ставим на первую треть (на числаот 1 до 12) и на третью треть (от 25-36) и ставим на каждый из исходов 0.25

ставки (суммарно 0.5 ставки).

Играя в казино 2 мы всегда ставим на вторую треть (числа от13 до 24) и всегда ставим 0.5 ставки.

Играя в казино 1 у нас есть преимущество, мы теряем только50% от проигранных средств (но не более всего депозита). Пример, сделали

депозит 1000, проиграли его, получили кешбек 500. Выиграли в казино 1, вывести

можем максимум 1000.

Играя в казино 2, у нас стандартная история-проиграли,проиграли, выиграли выиграли.м только 50% от проигранных средств (но не более всего депозита). Пример, сделали депозит 1000, проиграли его, получили кешбек 500. Выиграли в казино 1, вывести можем максимум 1000.Играя в казино 2, у нас стандартная история-проиграли, проиграли, выиграли выиграли.