Mmorg игра

Нам нужны на 100% полностью рабочие популярные игры для казино масвет, а именно - обезьянки, коктель, гараж, резидент, лягушки, и еще из новых разработок что-нибудь не меньше 9 линий. Сразу прошу не пихать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать игру на подобии darkswords.ru (Без графического наполнения)
игра многопользовательская с клиентом
с исполнителями проекта, я расчитываю на долгое сотрудничество
проект делается для себя, бюджет не большой.Хочу услышать ваши цены.
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