Нужно доработать игровой сервер Lineage

В общем сервер делается под игру Lineage Interlude.

Там осталось что сделать перевод файлов а именно:

1)Нужно сделать перевод всех файлов htm в папке data\html и ещё в папке data\scripts.

главное не переводить админку data\html\admin\

Эти папки от сервера я передам тому кто возьмётся перевести.

Внимание: переменные не трогать в файлах, только английский текст в русский перевести.

Так же редактировать через блокнот и сохранять в кодировке UTF но не ANSI.

Если кто захочет то откроем с ним сервер, деньги буду оплачивать ему за работу.

Либо как вариант заплачу только за этот перевод и всё.

Файлы просьба когда переведёте в папках то запакуйте в zip архив и залейте на dump.ru

Перед оплатой я буду должен просмотреть все файлы которые вы перевели, чтобы убедиться что всё сделано.

Моя аська для связи: 38три06три54девять.

Буду ждать ваших предложений.