Нужна онлайн игра типа combats.ru,apeha.ru ну или что то такое) Бюджет у нас небольшой поетому согласимся просто на переделанный скрипт старых игрушек. Нам нужно сразу установка етого скрипта на хостинг !! С недоработаными скриптами где не работают квесты,чат и т.д можете не писать.