Создание игрового сервера Lineage 2

Требуется создание и полная настройка сервера Ла2 на арендуемом мною сервере. Сервер должен быть полностью избавлен от лагов, быть отказоустойчивым и надёжным. Онлайн планируется до 600 (для начала). Настроенный Вами сервер должен с лёгкостью держать этот онлайн. Весь проект необходимо сделать "под ключ". Также возможно (и крайне желательно) дальнейшее администрирование Вами этого сервера за отдельную плату (оговариваться будет позднее).

Крайне желателен опыт работы в этой сфере.

ПС: хроники - Interlude.