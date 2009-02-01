Нам нужны на 100% полностью рабочие популярные игры для казино масвет, а именно - обезьянки, коктель, гараж, резидент, лягушки, и еще из новых разработок что-нибудь не меньше 9 линий. Сразу прошу не пихать ...
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Разработка игры на флеш типа как здесь http://www.cdkitchen.com/games/crossword/JewishHomeCooking/index.html
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