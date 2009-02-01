Разработка игры на флеш

История отношений такова. Пока другие еще писали свои предложения по цене этот товарищ уже продемонстрировал на половину сделанную работу по цене в три раза ниже ближайшего предложения. Кто от такого откажется? Я тоже согласился тем более он обещал на следующий день все доделать. было это 11 фев. следующий раз на связь он вышел 18 фев прислав 2 файла оба не доделанные примерно в том же в виде как и 11 фев. Следующий раз он появился когда я накатал отрицательный отзыв. Теперь я себя спрашиваю как такое могло случиться? все таки я провел здесь много времени и повидал много разных деятелей. Думаю дело было так. У него был начатый вариант игры, он поменял текст это и я могу и показал мне. Доделывать ее он не собирался, если бы собирался то цена была бы не в три раза меньше, а на 10% меньше. И расчет был, что из за малых денег (хотя сумма выросла в 2 раза в процессе) шум поднимать не будут. И еще одно по переписке у меня возникли сомнения в возрасте , ему не 29 лет как указанно. Ему меньше 20, сколько точно не знаю. Вообщем есть здесь те кто беруться и не могут. А этот по моему просто аферист. PS Добавлено 13 марта 2009 года Кроссворды которые мы используем делал товарищ с этого сайта. Могу дать его адрес. А насчет тебя мое мнение не изменилось. Таким как ты тут нечего делать. И аванс равный 50 дол мы назад не получили. Всякий кому интересны детали могут обратиться ко мне за подробностями.