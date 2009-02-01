Онлайн казино

Разработка игрЗакрыт1 заявка433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка игр для онлайн казино. Работа в офисе в Санкт-Петербурге

Приглашаем специалистов, математиков(теория игр) и программистов с опытом разработок азартных игр

N1 - разработка математических алгоритмов для сервера азартных игр (слоты,

рулетка, покер).

Разработка - 27 игр для онлайн казино

список игр на сайте www.i-kazino.com

Ищу программистов с опытом разработок слотов для онлайн казино.

Отличное знание C++

Опыт программирования под Solaris, FreeBSD, Linux.

Опыт разработки клиент-серверных приложений; Знание PHP или Perl;

Знание принципов объектно-ориентированного программирования (ООП) и

моделирования (ООМ).

Возможен вариант покупки готовых слотов Multi-Gaminator.

15 лет назад
AlexanderMart
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Игры для казино серии masvet

    $300

    Нам нужны на 100% полностью рабочие популярные игры для казино масвет, а именно - обезьянки, коктель, гараж, резидент, лягушки, и еще из новых разработок что-нибудь не меньше 9 линий. Сразу прошу не пихать ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно доработать игровой сервер Lineage

    В общем сервер делается под игру Lineage Interlude. Там осталось что сделать перевод файлов а именно: 1)Нужно сделать перевод всех файлов htm в папке data\html и ещё в папке data\scripts. главное не переводить админку data\html\admin\ Эти папки от сервера ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание игрового сервера Lineage 2

    $300

    Требуется создание и полная настройка сервера Ла2 на арендуемом мною сервере. Сервер должен быть полностью избавлен от лагов, быть отказоустойчивым и надёжным. Онлайн планируется до 600 (для начала). Настроенный Вами сервер должен с лёгкостью держать ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна онлайн игра.

    Нужна онлайн игра типа combats.ru,apeha.ru ну или что то такое) Бюджет у нас небольшой поетому согласимся просто на переделанный скрипт старых игрушек. Нам нужно сразу установка етого скрипта на хостинг !! С недоработаными скриптами где ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна база расположения мобов для L2 Gracia part2

    $10

    Задача следующая: Нужна база данных расположения мобов на карте, для версии игры Lineage 2 Gracia part 2. Интерес представляют следующие файлы: spawnlist.sql npc.sql Мы пробовали несколько подобных баз данных и во всех наблюдается некорректная заселенность мира, например некоторые локации вообще ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка игр для движка masvet/peteral/straton

    $100

    Нужен разработчик/дизайнер флеш игр с опытом создания игр для онлайн казино Написание игр для казино построенного на скриптах masvet В игре должно быть:1-9 линий,1-25 бет,умножение выигрыша,бонус игра с супер бонусом(короче копия с игрового автомата) Самое обязательное условие это ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Игра Морской Бой на Flash

    $250

    Нужно написать игру Морской Бой на flash, примерно это может выглядеть так: http://flashgamer.net.ru/load/5-1-0-106 Вместе с заявкой указывайте ссылку на игру из вашего портфолио или набросок этой игры. Без примеров заявки не рассматриваются.

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка flash игры (срочно!)

    $15

    Необходимо сделать flash игру для детей, изучающих английский язык. В игре из списка в случайном порядке выбираются животные. Выводится фото животного и его название на английском. Ребенок должен выбрать дикое это животное или домашнее (под ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 3D MMORPG

    Клиент, сервер. Высокое качество графики!!! Хороший движок. Возможность безпроблемного расширения мира. Возможно создание команды под проект или сотрудничество с существующей командой. Опыт работы обязателен.

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад