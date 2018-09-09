Написать приложение Казино на андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок473 просмотра

В качестве примере есть Triple Double Slots Free Slots . Само собой нужен будет оригинальный дизайн, вопрос цены, за которую готовы выполнить проект и разместить в гугл плей?

Android
7 лет назад
rinatsadykov
Ринат 
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исходник игры Шашки.

    Нужен исходник игры "Шашки" с максимально простым кодом, для двух человек на Visual Studio на C# (WindowsForms), желательно с пояснениями. Пишите сроки и цену.

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать обучающую игру

    Добрый день. Нужна аналогичная игра - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=LPKh59Krgoc Создать аналогичную игру на 100 неправильных английских глаголов. Персонажи любые, цель - добраться до финиша, отвечая правильно. За верный ответ получаем баллы, ответ неверный - баллы ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимированые графики в реальном времени

    Имеется файл json где есть информация о командах : Название, цвет, номер, баланс. И информация о игроках: команда, никнейм, баланс. Данные баланса меняются в реальном времени. Требуется создать программу exe файл где будет возможность по ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рубль

    Мобильное предложение на основе случайной рулетки . Каждый участник ставит 1 рубль , в конце один user получает весь кэш . Интересует цена

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монополия

    игра пологает в том что надо розработать власную стратегию для того чтоб победить

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Игра шашки на C#

    Написать игру "Шашки" для двух человек на Visual Studio на C# (WindowsForms или Wpf), желательно с пояснениями. Пишите сроки и цену.

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать плагин для сервера Rust

    Доработать плагин Random Cases для сервера Rust. Требуется доработать плагин до состояния идентичного плагину на сервере Magic Rust. Соответственно настройки плагина должны быть идентичные. На изображениях 1 как есть, 2 как должно быть.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад