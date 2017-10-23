Нужен программист сделать 3д игру

Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3dЗадача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за наминужно только под клиетскую. с внешними датчиками соеденяет наш специалистмодели , графика, естькроме звуков и эффектов (их нужно будет в сторе подобрать (мы выкупим нужные ))нужно: 1.собрать сцену 2.добавить эффекты3.сделать примитивных ботов противников.4. управление заложить в единый файл с возможностью изменять команды.