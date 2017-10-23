Нужен программист сделать 3д игру

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Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3dЗадача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за наминужно только под клиетскую.             с внешними датчиками соеденяет наш специалистмодели , графика, естькроме звуков и эффектов (их нужно будет в сторе подобрать (мы выкупим нужные ))нужно: 1.собрать сцену 2.добавить эффекты3.сделать примитивных ботов противников.4. управление заложить в единый файл с возможностью изменять команды.

Unity
8 лет назад
marina_7
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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