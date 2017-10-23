Что есть: рабочие уровни игры в жанре space shooter и нулевая сцена с главным меню. В главном меню можно выбирать следующий уровень, изменять параметры громкости музыки и звуковых эффектов, покупать некоторые улучшения. Есть автоматическое ...
Нужен программист сделать 3д игру
Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3dЗадача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за наминужно только под клиетскую. с внешними датчиками соеденяет наш специалистмодели , графика, естькроме звуков и эффектов (их нужно будет в сторе подобрать (мы выкупим нужные ))нужно: 1.собрать сцену 2.добавить эффекты3.сделать примитивных ботов противников.4. управление заложить в единый файл с возможностью изменять команды.
Заявки фрилансеров
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