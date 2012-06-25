Приложение для ВКонтакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки263 просмотра

Необходимо приложение для ВК "под ключ" вроде "Открытки на стену" +адаптация к "Одноклассники"

Необходимый функционал приложения:

1. Выбор категории открытки

2. Выбор открытки из каталога (максимально упростить добавление новых открыток)

3. Добавление текста (на открытку накладывать не надо)

4. Выбор получателей из списка друзей или всем сразу

5. Постинг открытки +текст под ней на стену выбранных друзей +в свой фотоальбом

Собственно вот и все ТЗ.

12 лет назад
Rja
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров