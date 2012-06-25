Приложение для ВКонтакте

Необходимо приложение для ВК "под ключ" вроде "Открытки на стену" +адаптация к "Одноклассники"

Необходимый функционал приложения:

1. Выбор категории открытки

2. Выбор открытки из каталога (максимально упростить добавление новых открыток)

3. Добавление текста (на открытку накладывать не надо)

4. Выбор получателей из списка друзей или всем сразу

5. Постинг открытки +текст под ней на стену выбранных друзей +в свой фотоальбом

Собственно вот и все ТЗ.