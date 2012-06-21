Программа для запуска игры в оконном режиме

Игра не хочет запускаться в оконном режиме. Классические фришные программы не решают проблему.

Задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

Нужно написать программу, которая позволить запускать игру в оконном режиме. Будет ли это программа, написанная с нуля, или же будет доработка какой-то фришной программы - это решать Вам.

Требования: работа на windows 7, возможность задавать размеры окна.