Программа для запуска игры в оконном режиме

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки147 просмотров

Игра не хочет запускаться в оконном режиме. Классические фришные программы не решают проблему.

Задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

Нужно написать программу, которая позволить запускать игру в оконном режиме. Будет ли это программа, написанная с нуля, или же будет доработка какой-то фришной программы - это решать Вам.

Требования: работа на windows 7, возможность задавать размеры окна.

13 лет назад
dmitrydmitry
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка казуальной игры

    $30000

    Разработка казуальной игры на нашем движке. Мы задаем направление и комментируем каждый этап работы. Команда получаете бюджет в размере $30000 и 30% от прибыли с продаж, для создания казуальной игры. Для ...

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения на базе Unity3D

    $1000

    Требуется программинг приложения на базе Unity3D оболочки для компоновки мебели. 1. Опыт обязателен. 2. Проект наподобие http://www.kitchn.dk/Pages/11413/DesignerStep2Draw.aspx?theme=16 3. Сроки 1-2 мес. 4. Менеджер, контентер, моделлер, дизайнер ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выход из online-игры без обсчитывания результата

    $300

    Короче суть такая. Есть футбольный симулятор, называется FIFA 12 Если во время игры с соперником прервать игру (дисконнект, закрыть игру и т.п.), то тебе засчитывается техническое поражение. ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • PC 3D GAME/Игра на ПК в 3D

    Требуется разработка сетевой игры на пк. Использование движка unity3d или подобного. Жанр симулятор спорта. - Ринг - Удары - Прокачка Подробнее при собеседовании

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка игры

    $1200

    Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней. Требуется флэш-программист: Опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике). ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание ТЗ для 38 логических флеш-игр

    $1500

    Создание ТЗ для видоизмененных игр, скопированных/смоделированных с отечественных-иностранных сайтов (аналоги судоки). Возможен как полный заказ (все игры), так и частичный. Подробности при личной переписке или при встрече в Киеве. Желательно опыт создания ТЗ для логических ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка игры на Unity3D

    нужен программист для разработки игры на Unity3D функционал игры По центру экрана стоит дом. В него летят молнии, ураганы, падает самолет, метеориты и прочии неприятности. Играющему нужно мышкой ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад