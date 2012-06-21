Разработка симуляторов игровых автоматов

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки141 просмотр

нужно разработать симулятор игровых автоматов в 3D варианте

вот ориентир:

http://betsoftgaming.com/slotscubed/TheCuriousMachine.html

нужна полная разработка - от дизайна до математики

только серьезные предложение

работа по контракту

преимущество студиям

портфолио с 3д анимациями будет только плюсом

13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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