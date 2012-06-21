Разработка казуальной игры на нашем движке. Мы задаем направление и комментируем каждый этап работы. Команда получаете бюджет в размере $30000 и 30% от прибыли с продаж, для создания казуальной игры. Для ...
Разработка симуляторов игровых автоматов
нужно разработать симулятор игровых автоматов в 3D варианте
вот ориентир:
http://betsoftgaming.com/slotscubed/TheCuriousMachine.html
нужна полная разработка - от дизайна до математики
только серьезные предложение
работа по контракту
преимущество студиям
портфолио с 3д анимациями будет только плюсом
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