Геймдизайн для экономической стратегии ВКонтакте

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Нужен человек для завершения геймдизайна существующей игры и написания текстов/диалогов

13 лет назад
Rja
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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