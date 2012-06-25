Многопользовательский браузерный файтинг.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка105 просмотров

Нужна многопользовательская браузерная игра в жанре файтинг. Всего надо около десятка разных управляемых бойцов. Возможность драться на арене с другим человеком. Управление с помощью джойстика.

Интересует цена в 2-D и 3-D.

13 лет назад
wokk
Алим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров