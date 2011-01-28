Разработка флеш игры Black Jack

Уважаемые фрилансеры. У меня есть идея он-лайн игры на флэше, которую я хотел бы реализовать. Она во многом похожа на танки-онлайн: http://www.youtube.com/watch?v=WuRo2O6ATmc Только для начала хотелось бы сделать 2-х мерную ...