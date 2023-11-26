Разработка теста по математике в формате игры

Требуется разработать тестовый урок по математике для 3-го класса в формате игрового приложения. Ранее разрабатывали такие уроки на платформе GODOT, но выбор платформы не принципиален, главное качество работы и удобство для учителей.



Из важного: у разработчика должно быть чувство вкуса и дизайна, что бы выбрать и создать крутое и яркое оформление для заданий (я не творческий человек, потому отдаю это задание вам). нужны хоть не сложные, но прикольные и яркие анимации, что бы вызвать интерес ребенка.



Работа в общем не сильно сложная, просто слайды с заданиями, в которых будут появляться правильные по нажатию (в ТЗ все будет). Основная задача - оформление заданий и анимации.



Прикрепляю скриншоты с прошлых наших уроков, как пример с чем нужно работать.