Создать игры на HTML 5

Создать простую анимированную игру (для приложения в ФБ и в ВК) на HTML5 + js.

Суть игры: аля ну-погоди, где волк ловит яйца корзинкой https://www.youtube.com/watch?v=vGfAsXQ3FuI только проще.

Будет трехъярусная елка, которая будет ловить подарки, летящие справа и слева. На каждом уровне будет подключаться новый ярус.

Дизайн будет предоставлен.

От вас требуется только верстка и разработка серверной части.