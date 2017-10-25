Создать игры на HTML 5

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Закрыт10 заявок535 просмотров

Создать простую анимированную игру (для приложения в ФБ и в ВК) на HTML5 + js. 

Суть игры: аля ну-погоди, где волк ловит яйца корзинкой https://www.youtube.com/watch?v=vGfAsXQ3FuI только проще.

Будет трехъярусная елка, которая будет ловить подарки, летящие справа и слева. На каждом уровне будет подключаться новый ярус. 

Дизайн будет предоставлен.  

От вас требуется только верстка и разработка серверной части. 

HTMLJavaScript
8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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