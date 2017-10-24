Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3dЗадача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за наминужно только под клиетскую. с внешними датчиками соеденяет наш специалистмодели , ...
Разработка браузерной игры
Проект – Логическая 2D игра в раках концепции brain games.
Продукт направлен на тренировку памяти, скорости и гибкости мышления, развития логических навыков в интересной для взрослой аудитории игровой форме.
Примеры:
Lumosity – www.lumosity.com
Memorado – memorado.com/
Elevate – www.elevateapp.com/
На данный момент есть схема-прототип всех экранов и контент для наполнения. Требуются дизайнеры интерфейсов и игровых экранов, а также программисты для превращения прототипа в готовый продукт. В первую очередь будем готовить web-версию, после этого начнется работа над мобильными приложениями.
Заявки фрилансеров
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