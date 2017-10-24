Разработка браузерной игры

Проект – Логическая 2D игра в раках концепции brain games.

Продукт направлен на тренировку памяти, скорости и гибкости мышления, развития логических навыков в интересной для взрослой аудитории игровой форме.

Примеры:

Lumosity – www.lumosity.com

Memorado – memorado.com/

Elevate – www.elevateapp.com/

На данный момент есть схема-прототип всех экранов и контент для наполнения. Требуются дизайнеры интерфейсов и игровых экранов, а также программисты для превращения прототипа в готовый продукт. В первую очередь будем готовить web-версию, после этого начнется работа над мобильными приложениями.