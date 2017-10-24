Разработка браузерной игры

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт13 заявок247 просмотров

Проект – Логическая 2D игра в раках концепции brain games.  

Продукт направлен на тренировку памяти, скорости и гибкости мышления, развития логических навыков в интересной для взрослой аудитории игровой форме. 

Примеры: 

Lumosity – www.lumosity.com 

Memorado – memorado.com/ 

Elevate – www.elevateapp.com/ 

На данный момент есть схема-прототип всех экранов и контент для наполнения. Требуются дизайнеры интерфейсов и игровых экранов, а также программисты для превращения прототипа в готовый продукт. В первую очередь будем готовить web-версию, после этого начнется работа над мобильными приложениями.

8 лет назад
Oak3D
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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